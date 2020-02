Coronavirus, è irlandese il paziente intubato allo Spallanzani: è grave

E' un irlandese il paziente ricoverato allo Spallanzani di Roma, sul quale si stanno effettuando i test per il coronavirus. Il malato è arrivato ieri sera in condizioni gravissime al Centro nazionale malattie infettive sulla via Portuense. E' ricoverato in terapia intensiva ed intubato. Secondo quanto si apprende non sarebbe un turista in visita nella Capitale. Il paziente è arrivato ieri sera, dopo l'ora di cena "in condizioni compromesse" così le definisce l'ultimo bollettino medico dell'INMI.