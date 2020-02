Coronavirus, i 56 italiani già in quarantena alla Cecchignola

Sono arrivati all'ospedale militare della Cecchignola i 56 italiani trasferiti dalla regione di Wuhan, l'epicentro del contagio del coronavirus. "Una persona è dovuta rimanere perché ha accusato della febbre ora in osservazione in ospedale con assistenza della nostra ambasciata. Per il momento stanno tutti bene", ha commentato Stefano Verrecchia, capo dell'Unità di crisi della Farnesina. Tra gli sbarcati ci sono anche sei bambini.