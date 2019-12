Galleria Giovanni XXIII di nuovo chiusa, traffico impazzito a Roma nord

Ci risiamo. Traffico in tilt a Roma Nord per la chiusura della galleria Giovanni XXIII, in direzione Salaria. Le auto non possono utilizzarla per la presenza di di olio sull'asfalto. Si registrano pertanto lunghe code su via Trionfale, via Mario Fani e via della Camilluccia che appesantiscono il traffico già intenso per la serata di previgilia di Natale.

Il 16 dicembre mezza città era andata in tilt sempre per la chiusura della galleria Giovanni XXIII. Uno scooter si era incendiato all'interno e c'erano volute sei ore per riaprire il tratto.