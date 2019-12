Ragazze falciate su Corso Francia. Al volante il figlio del regista Paolo Genovese

Due ragazze di 16 anni sono morte la scorsa notte a Roma dopo essere state falciate mentre attraversavano Corso Francia. Al volante della Renault Koleos che ha travolto le due ragazze c'era il figlio del noto regista cinematografico Paolo Genovese. Il ragazzo ha 20 anni e, dopo l'impatto, si è subito fermato per prestare i primi soccorsi.

Ma quando sono arrivati sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare la morte di Gaia V. F. e Camilla R., due compagne di classe che stavano trascorrendo una serata nella movida di Ponte Milvio. Il ragazzo è stato sottoposto ai test per droga e alcol e ora è indagato per omicidio stradale.