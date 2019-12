Parrucchiere gratis nel centro anziani

“Ti faccio bello se...mi racconti una storia”. Si chiama così l'iniziativa che domani porterà i ragazzi del Centro di Formazione Professionale Ernesto Nathan del Comune di Roma, che seguono corsi di Acconciatura ed Estetica, a prestare la loro opera a chi frequenta il centro anziani "Vasca Navale", in via della Vasca Navale 105.

“E' solo il primo step di un progetto che diventerà un tirocinio strutturato con un appuntamento al mese nei vari centri anziani del Comune – dice Stefania Maugeri, presidente di Confaartigianato Benessere – I ragazzi faranno manicure e capelli agli anziani ma ascolteranno anche i loro racconti, scopriranno magari come ci si acconciava e prendeva cura di sé negli anni 50' o '60. Una sorta di incontro generazionale in cui il "farsi i capelli" è quasi la scusa per favorire questo scambo di esperienze ed emozioni”.

Una manifestazione che servirà anche a festeggiare il Natale in modo diverso, esaltando l'interazione tra due realtà a rischio emarginazione. “Esistono ragazzi che sanno e possono donare un sorriso a chi come loro ha difficoltà a sorridere in questa società”, sottolinea il professor Stefano Li Colli, ideatore dell'iniziativa insieme ai colleghi Roberta Colucci, Giovanna D'Amato, Barbara Celli e Luigi Pisapia, e al preside del CFP, dott Massimo Policano. Si inizia alle 15.30, alle 19 aperitivo per i presenti. L'ingresso è gratuito.