Scooter va a fuoco, galleria Giovanni XXIII chiusa per sei ore. Traffico in tilt a Roma nord

Traffico in tilt a Roma Nord per uno scooter in fiamme sotto la galleria Giovani XXIII in direzione dello stadio. L'incidente è avvenuto verso le 8.46 e la galleria, in direzione Foro Italico, è stata chiusa al traffico e riaperta solo dopo le 14.30.

Un veicolo Kymko si è scontrato con una Lancia Y, prendendo fuoco. Dalle prime informazioni non ci sarebbero feriti. Sul posto i Vigili del gruppo Monte Mario. Inevitabili e rilevanti le ripercussioni sul traffico della zona.