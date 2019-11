All'Atac rinasce il circolo Pd. E piovono promozioni

Sarà forse una coincidenza o, molto più probabilmente i primi frutti visibili di un’alleanza Pd-Cinquestelle che nella Capitale comincia a muoversi solo apparentemente nell’ombra. E si comincia in uno dei terreni più fertili, quello di Atac, già nota alle cronache per ingerenze politiche di non poco conto. Ma andiamo con ordine. Dopo lungo tempo di chiusura il 22 ottobre scorso si è inaugurato il circolo Atac Pd. Un ritorno alle origini per il partito romano che tenta di ricominciare proprio laddove, in parte, è finito. Gli organi direttivi sono stati eletti tramite congresso e sono: Segretario Claudio Chiovenda, Presidente Margherita Bruno, Vice Segretario con delega all’organizzazione Mario Federici, Vice Segretario Salvatore Esposito, Tesoriere Claudio Proietti, Comunicazione Costantino Artino...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI