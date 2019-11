Scontro tra due autobus a piazza dei Cinquecento, un tamponamento che ha fatto cadere i passeggeri come birilli. L'incidente oggi pomeriggio alle 15 nei pressi della stazione Termini. Secondo i primi racconti il bus della linea 590 ha tamponato quello della linea 170, forse per il "fondo stradale reso scivoloso per la pioggia e le foglie" ha spiegato l'Atac. Nell'urto i passeggeri a bordo sono caduti. Tre i feriti ma in modo lieve, tra cui una coppia di turisti tedeschi che sono stati portati in ospedale. Sul posto ambulanze e i vigili urbani per i rilievi.