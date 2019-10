"Studenti a casa e addio traffico"

È con il video di Manuel Bortuzzo, il ragazzo, non romano, rimasto paralizzato agli arti inferiori dopo una sparatoria nel quartiere Axa di Roma, che la presentazione del restyling de Il Tempo entra nel vivo alla presenza del sindaco Virginia Raggi, ospite d'eccezione al Tempio di Adriano. Manuel ringrazia Roma che gli è stata vicina in un momento particolarmente difficile della sua vita e dice di sentirsi a tutti gli effetti cittadino romano. Vorrebbe che tutti, amministratori in primis, si impegnassero a farla rimanere la città più desiderata del mondo e che si facesse di più per lo sport in generale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Il Tempo: Sindaco, che effetto le hanno fatto queste parole? Ha conosciuto Manuel, direttamente?

Raggi: «Manuel è un ragazzo eccezionale, dopo quello che gli è successo ha immediatamente rialzato la testa, non ha perso un attimo per buttarsi a capofitto in quello che è il suo sport e ha lanciato un messaggio bellissimo, di collaborazione tra istituzioni e cittadini e questo è quello che dobbiamo fare e che stiamo facendo e che piano piano stanno facendo un po' tutte le grandi città: un'alleanza tra istituzioni e cittadini e forze positive di questa città ed è quello che fa vincere le città e allora io sono orgogliosa di questa città, è quella dove sono nata, dove sto crescendo mio figlio, qui continueremo a vivere. Mi lasci anche fare un esempio per dire quello che succede a Roma: io sono nata nel quartiere Appio Latino, poi mi sono trasferita nel 2004 ad Ottavia, che è la vera periferia nord di Roma. Ho trovato che questa borgata, questa periferia è un luogo pieno di energie, di persone anche positive. Ho avuto modo di conoscere una collega di Manuel che è Simona Quadarella. Una ragazza di 20 anni, che ha vinto gli ori in Cina ed è fortissima. Nata nella periferia, ha iniziato a nuotare in una piscina comunale lì e adesso studia all'Università. Si allena 5, 6 ore al giorno, studia ed è l'esempio pazzesco di come con la determinazione si possa riuscire. Io mi sono andata ad iscrivere di recente in una piscina sempre vicino casa.

Il Tempo: Nel video fatto per noi la Quadarella le chiede di toglierle un po' di traffico perché arriva sempre in ritardo agli allenamenti...

Raggi: «Roma è una città che è stata costruita in maniera un po' spontanea, quindi il traffico e le arterie sono venute dopo. Dobbiamo ripensare la mobilità della nostra città anche con la collaborazione dei cittadini. Abbiamo lanciato a partire dall'anno scorso il Piano urbano della mobilità sostenibile...

