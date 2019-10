Case nelle cantine a Pietralata, protesta contro gli sgomberi

Protesta dei cittadini di via Silvano a Pietralata contro gli sgomberi. Stiamo parlando di 7 nuclei famigliari italiani in emergenza abitativa che da circa 15 anni risiedono in altrettanti scantinati trasformati nel tempo in vere e proprie abitazioni. Trasformazioni che, in alcuni casi, sono avvenute anche prima da precedenti occupanti.

"Queste famiglie - spiega Fabrizio Montanini, portavoce del Coordinamento d'azione IV Municipio -, in gran parte con la residenza in questi stabili, che pagano regolarmente le utenze di luce e gas e da anni chiedono di regolarizzarsi anche con la fornitura di acqua, sono consapevoli della loro situazione di occupanti abusivi e si sono autodenunciate alle autorità. La loro unica richiesta, di fronte a questi atti di sfratto esecutivi, arrivati senza nessun preavviso e data di sgombero, è quella di avere un'alternativa abitativa di qualsiasi genere e che i nuclei occupanti, composti da disabili anche gravi, minori e anziani, non vengano assolutamente diviso".

Le famiglie hanno incassato la solidarietà degli altri inquilini. "I residenti delle palazzine di via Silvano, a cui gli occupanti degli scantinati non hanno mai creato alcun disagio e con cui c'è un forte legame di amicizia maturato negli anni, sono favorevoli e partecipi a questa protesta - continua Montanini -, come testimoniano gli striscioni affissi alle finestre dei piani superiori e la raccolta firme in atto a cui sta partecipando tutto il quartiere. Sono previste per i prossimi giorni anche proteste più forti con assemblee pubbliche e manifestazioni. E anche io - conclude - con il supporto di diversi comitati di quartiere e associazioni della Tiburtina, sono dalla parte di queste famiglie e farò del tutto affinché non vengano gettate in mezzo ad una strada!".