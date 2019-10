Incendio in un appartamento al Portuense. Tratte in salvo 7 persone

Un appartamento distrutto dalle fiamme e sette persone tratte in salvo dai vigili del fuoco. Questo il bilancio di un incendio avvenuto ieri intorno alle 13 al terzo piano di via Ascanio Rivaldi 34, nel quartiere Portuense. Coinvolta anche l'abitazione al quarto piano. L'incendio sarebbe partito da un fornello che si trovava sul balcone e poi le fiamme si sono propagate al piano superiore. Ad intervenire, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri della stazione Monteverde Nuovo e i colleghi del Nucleo Radiomobile. Non si registrano feriti o intossicati.