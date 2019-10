Lutto cittadino a Velletri, per la morte dell'agente Matteo Demenego. Lo ha annunciato il sindaco del comune laziale, Orlando Pocci: "Il lutto cittadino sarà indetto in concomitanza con i funerali, che ancora non sappiamo quando e dove si svolgeranno. Nel pomeriggio dello stesso giorno sarà organizzata una fiaccolata». Nella cittadina alle porte di Roma, ricordiamo, vivono i genitori del poliziotto ucciso ieri insieme a Pierluigi Rotta alla Questura di Trieste. Domani, invece, come annunciato dal sindacato autonomo di polizia (Sap) a Velletri si svolgerà una manifestazione di solidarietà per i due poliziotti. "La fiaccolata ecologica (le torce saranno quelle degli smartphone) partirà alle 19 da piazza Mazzini". L'associazione Ovp e il Sap Lazio invitano a partecipare «tutte le associazioni e i cittadini, senza bandiere o simboli, portando con se solo il proprio cellulare e l’amore e il rispetto per le forze dell’ordine. Abbiamo scelto Velletri, simbolicamente - spiegano ancora gli organizzatori - per portare tutta la nostra vicinanza ai due ragazzi morti e soprattutto alla famiglia di Matteo".