Tutti col naso all'insù: a Roma spunta il segnale di Batman

È il Batman Day e si accende il Bat-Signale in mezzo mondo. Domani, 21 Settembre, si celebrano gli 80 anni del Cavaliere Oscuro, per la gioia dei fan di tutto il pianeta. DC (uno dei maggiori editori in lingua inglese di fumetti e graphic novels) e Warner Bros. illumineranno i cieli notturni proiettando l'iconico Bat-Segnale in numerose città ed organizzando celebrazioni varie. Come i fuochi d'artificio di Capodanno, il bagliore dell'intramontabile sagoma del pipistrello illuminerà i gattacieli e i monumenti di tutto il mondo in successione, al tramontare del sole in ogni città.

E proprio come un'eclissi solare, questo potrebbe essere un evento unico nella vita! A Roma, alle 20 di domani, il Bat-Segnale comparirài a Piazza dei Cinquecento sulla facciata di Roma Termini, grazie ad una collaborazione tra Warner Bros. Ent. Italia e Grandi Stazioni Retail. Insomma, è festa grande per celebrare il compleanno di Batman: alle 19 sulla Terrazza del NH Collection di Palazzo Cinquecento i più sfegatati cold player e Bat-fans saranno accolti ad un cocktail che celebra l'accensione del Bat-Segnale. Val la pena ricordare che l'eroico Batman fu introdotto per la prima volta al pubblico nel #27 di Detective Comics (Marzo 1939) per DC, creato da Bob Kane con Bill Finger. Il Bat-segnale fece la sua prima apparizione nel #60 di Detective Comics (Dicembre 1941).



"Il Bat-Segnale è senza dubbio una delle immagini più riconoscibili nell'iconografia dei supereroi, e questo sarà uno spettacolo straordinario che trascende i confini, le lingue e le culture per unirci in un'unica esperienza," dice Pam Lifford, presidente della Warner Bros. Global Brands and Experiences. "Siamo orgogliosi di inviare il Bat-Segnale in occasione del Batman Day, perché è un modello di ispirazione che ci fa credere che sia possibile trasformare le avversità in qualcosa di positivo. Batman Day è una celebrazione globale per tutti i fan. Che potranno seguire i festeggiamenti con il nuovo interattivo Bat-Tracker di Batman, iniziativa lanciata oggi da DC. Quando ogni città accenderà l’iconico simbolo, il Bat-Tracker mostrerà le proiezioni in tempo reale. Ulteriori informazioni sulle celebrazioni del Bat-Segnale e sulle attivazioni nelle diverse città sono disponibili su Batman80.com. Per assistere di persona ad una di queste proiezioni, basterà recarsi nelle città e nelle location indicate poco prima delle 20, ora locale. Quindi, cari appassionati della saga, cominciate a pensare a quale maglietta di Batman indossare! I cittadini di Melbourne, Australia, saranno i primi a celebrare sotto il Bat-Segnale nella Federation Square di fronte a Flinders Street, nove ore prima di Londra e quattordici ore prima di New York (Gotham City!). Le maggiori città che invieranno il Bat-Segnale sono:



Tokyo, MAGNET by SHIBUYA109 all'incrocio di Shibuya



Berlino, Potzdamer Platz 11



Roma, Piazza dei Cinquecento – Facciata RomaTermini



Parigi, Galeries Lafayette



Barcellona, Museu Nacional d’Art de Catalunya



Londra, Senate House



San Paulo, presso Itaúsa - LMB



New York



Montreal, Complex Dupuis



Città del Messico, Torre Reforma



Los Angeles, City Hall



Ovviamente, le celebrazioni per il Batman Day non sarebbero complete senza qualcosa di super speciale a Gotham City. Presso il negozio Barnes & Noble di Union Square si terrà una sessione di autografi e un panel moderato dall'editore DC Dan DiDio, a cui parteciperanno pluripremiati artisti e scrittori di Batman come Scott Snyder, Peter J. Tomasi, James Tynion, IV e Brad Walker. Inoltre per tutto il giorno si terranno inoltre speciali attività dedicate ai bambini e alle famiglie. A Los Angeles, DC e Warner Bros. organizzeranno una speciale maratona notturna di 5 Km in onore di Batman, completa di celebrazioni per i fan. Quest'ultimi potranno partecipare iscrivendosi su DCBatmanRun.com. Si terranno maratone anche in tutta l'Asia (Shanghai, Manila, Singapore, Seoul e Bangkok), l'America Latina (San Paolo, Città del Messico) e l'Australia (Brisbane).

Negli Stati Uniti, le librerie ed i negozi di fumetti regaleranno edizioni speciali di THE BATMAN WHO LAUGHS e BATMAN: NIGHTWALKER. Mentre in Europa, in collaborazione con Eaglemoss, l'edizione da collezione di THE LEGEND OF BATMAN sarà disponibile gratis in alcuni Paesi, inclusi Inghilterra, Francia, Germania e Spagna. Inoltre, in alcune città selezionate in tutto il mondo si terranno incontri con talent e sessioni di autografi con alcuni dei più importanti autori DC. I fan potranno visitare DCComics.com/BatmanDay per saperne di più sui punti vendita che parteciperanno all'iniziativa, e per consultare la bibliografia su Batman.



Dal 13 al 24 settembre Warner Bros. Interactive Entertainment celebrerà l'80° anniversario del personaggio con una maratona evento di "Injustice 2" Mobile, in cui i fan si daranno battaglia nell'Arena di Batman per vincere premi dedicati. In aggiunta, dal 13 al 30 settembre DC Universe Online lancerà due nuove t-shirt a tema Batman disponibili nel gioco. Una sarà disponibile per tutti i giocatori, l'altra solo per i membri.Infine Cartoon Network dedicherà a Batman una speciale programmazione il 21 e 22 settembre mandando in onda numerosi episodi speciali e film per la televisione, inclusa la serie Batman: "The Brave and the Bold" e l'anteprima del film "Lego DC Batman: Family Matters". Sui social media gli hashtag lanciati per questi festeggiamenti sono #BatmanDay, #Batman80 and #LongLiveTheBat. Per scoprire di più segui @batman su Instagram e Facebook, @dcbatman su Twitter and visita Batman80.com.