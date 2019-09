Domenica senza auto: a Roma c'è #ViaLibera. Ecco tutte le strade chiuse

Centro chiuso al traffico per lasciare spazio a eventi e iniziative. Domani, domenica 15 settembre, a Roma si replica #VIALIBERA: "Per l’intera giornata un anello stradale di circa 15 km rimarrà chiuso al traffico e dedicato a pedoni e ciclisti. Lungo l’anello, una serie di iniziative, eventi, attività e feste di quartiere andranno ad arricchire gli itinerari, per rafforzare un nuovo approccio culturale alla mobilità e un nuovo uso della strada, a misura d’uomo e a salvaguardia delle utenze più deboli", fa sapere il Comune di Roma. Per l'occasione un treno speciale riservato alle biciclette partirà alle 9:30 da Ostia (fermata Cristoforo Colombo) diretto a Porta San paolo e fermerà in tutte le Stazioni.

Ecco la mappa delle strade interessate al blocco del traffico dalle 10 alle 19 (disponibile insieme all'elenco degli eventi sul sito ri Roma Mobilità)