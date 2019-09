Spari ad Acilia in pieno giorno, uomo gambizzato in strada

Spari in pieno giorno alle porte di Roma. Un uomo è stato ferito alla gamba con un colpo d'arma da fuoco nella zona di Acilia. Sul posto i poliziotti del commissariato di Ostia. Alle 17.50 è arrivata una segnalazione e sul posto sono intervenuti gli agenti del reparto prevenzione e crimine. I sanitari del 118 erano già arrivati per soccorrere l'uomo e trasportarlo, in codice rosso, all'ospedale Grassi. Da una prima ricostruzione sembra sia stato esploso un solo colpo.