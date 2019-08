Diabolik, i funerali al Divino Amore

«Oggi per la prima volta c’è stato un incontro costruttivo e ci siamo sentiti accolti nella richiesta di poter celebrare i funerali di mio fratello». È quanto dichiara Angela Piscitelli, la sorella di Fabrizio, il leader degli Irriducibili Lazio ucciso con un colpo di pistola a Roma il 7 agosto scorso. La sorella dell’ultras laziale è uscita dagli uffici San Vitale verso le 19.30, dopo oltre due ore di incontro, al quale ha partecipato anche Rita Corazza, la moglie di Diabolik. «I funerali si svolgeranno al Divino Amore come avevamo pensato - aggiunge la donna - ci era sembrata fin da subito una richiesta sensata, visto che la zona è isolata rispetto al centro cittadino». La data? «Su questo davvero non sappiamo - conclude - abbiamo appena trovato l’accordo e dobbiamo ancora organizzare tutto».