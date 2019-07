Camion Ama sbanda e travolge il gazebo del Cinema America

"Oggi un camioncino dell'AMA si è schiantato sui nostri stand a San Cosimato... Ci avete scritto in molti preoccupati: stiamo tutti bene, anche i ragazzi che stavano presidiando l'arena e l'autista. Proiezioni confermate, supereremo anche questa!"

Così sulla loro pagina Facebook, i ragazzi del Cinema America hanno dato notizia del bizzarro incidente che, fortunatamente ha generato più spavento che danni. Il conducente del mezzo Ama, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo colpendo due panchine e il gazebo allestito dagli attivisti dell’associazione "Cinema America" che delimita l'arena cinematografica. L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli.

Sul posto è intervenuta una pattuglia del I gruppo Centro della polizia locale di Roma Capitale per i rilievi. Subito dopo gli organizzatori del cinema all'aperto, si sono messi al lavoro per un ritorno veloce alla normalità. Programma delle proiezioni confermato.