"In sedia a rotelle per un vaccino"

Sbuca all’improvviso in piazza e te lo trovi alle spalle alla velocità della luce. Sempre con il suo cappello di paglia da contadino di un tempo. Con i suoi occhialoni e un sorriso sempre largo e contagioso, anche quando è sarcastico. Perché da lì, dalla sua sedia a rotelle di cui non può fare a meno Alessandro è capace di mille battaglie e non ne molla una manco per sbaglio.

Lo ha sentito tuonare anche alle ultime consultazioni elettorali per le europee quando si è recato nella sezione elettorale n. 791 di Roma in via del Casale del Finocchio 56 scoprendo di non potere votare perché la sua sedia a rotelle non riusciva ad entrare nella cabina e in ogni caso la mensola dove appoggiare la scheda sarebbe stata troppo in alto per lui. Gli hanno detto che avrebbe potuto farsi accompagnare e fare votare qualcun altro come voleva lui, e Alessandro li ha sbranati: «Noi con disabilità siamo considerati cittadini di serie B. Io non voglio essere accompagnato alla cabina da qualcuno, pretendo di votare da solo, visto che il voto è segreto e questo mi è stato impedito. Pretendo di potere esprimere il mio voto». E così è stato per una sua antica battaglia, quella per salire con le sue condizioni sui mezzi pubblici a Roma, visto che molti bus non avevano lo scivolo necessario, e figurarsi i marciapiedi. E nel suo mirino oggi ci sono gli aerei: «Uno nelle mie condizioni non riesce proprio a viaggiare», spiega.

L’altra mattina Alessandro era con il suo cappellone e una borsa piena di cartelline davanti all’ingresso de Il Tempo. Cercava un giornalista che stesse a sentire la sua storia. In quel momento c’ero solo io, che tante volte l’ho scorso inseguire qualche politico in piazza Montecitorio o in piazza del Parlamento e poi visto che lo stavano a sentire di fretta come uno scocciatore, lui si fermava a chiacchierare con qualche poliziotto o carabiniere che ormai da queste parti lo conoscono a memoria. Dalle sue cartelline è venuta fuori una storia che mi ha steso e sorpreso, perché ormai tanti di noi tritati dal ritmo dei tempi e della polemica perdono la memoria. Alessandro Crescenzi è su quella sedia perché si ammalò nel 1958 di...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI