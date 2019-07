A Prati c'è chi dice basta: non paghiamo la Tari

Il buongiorno a Prati, quartiere borghese di Roma, non è proprio un buongiorno, nonostante l’estate. In diverse zone sacchi di immondizia si vedono affastellati accanto ai bidoni, il caldo né aumenta l’odore fetido e passandoci vicino si ha un senso di degrado sconfortante, mentre i gabbiani banchettano. I romani, invece, non banchettano affatto e si incazzano.

A Piazza Giovine Italia è comparso stamattina uno striscione che recita “Ama non pulisce e noi non paghiamo”. Perché il servizio di raccolta della spazzatura si paga ed in Italia c’è la tassa sui rifiuti. Dovrebbe servire ad avere le città pulite. Anche a Roma. Il Tempo, con gli editoriali del direttore Franco Bechis e con articoli di cronaca racconta invece ogni giorno il degrado della città che è un simbolo non solo per chi ci vive, ma per gli italiani tutti, per i cattolici di tutto il mondo - il Papa vive a Roma, cari nostri governanti - ed i milioni di turisti che sognano la Città eterna come meta di vacanze. Non può andare avanti così, è evidente. Ma perché la situazione cambi chi governa - Comune, Regione e Governo nazionale - deve intervenire. Sembrerà strano ma l’immondizia non scompare da sola. Quelli sono i maghi.