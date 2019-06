Da Ponte Milvio a Tor Bella Monaca pusher nel mirino della polizia

Oltre 1900 grammi di cocaina sequestrata, circa 5300 grammi di hashish sottratti a un pusher e banconote per un totale di 28 mila e 150 euro. E ancora 31 perquisizioni, oltre 150 persone e circa 100 veicoli controllati, patenti sequestrate, locali multati e diverse contestazioni per violazioni del codice della strada. Dalla periferia fino al centro di Roma: per la polizia della Capitale è stato un fine settimana intenso. Nulla di nuovo, considerando il lungo elenco di piccole e grandi operazioni messe in campo ogni giorno.

Ieri, ad esempio, la zona del Casilino è stata passata al setaccio. In un quartiere assediato dalle problematiche connesse agli stupefacenti, gli agenti hanno schierato il personale specializzato della Sezione Antidroga – Narcotici e del Crimine diffuso, diversi equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Reparto Volanti, personale del Commissariato di zona, Unità Cinofile della Questura, alcune pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale e anche i Falchi della mobile. Da A.A., 41enne romana trovata in possesso di 5 grammi di eroina, fino a T.P., 45 enne beccato dagli agenti in borghese con 40 panetti di hashish.

A finire nel mirino degli investigatori della Squadra Mobile anche L.G. 56enne romano: trovato in possesso di quasi due chili di cocaina ripartiti in centinaia di involucri. I poliziotti lo avevano notato mentre vendeva un paio di dosi in via dell’Archeologia, zona Tor Bella Monaca. E la successiva perquisizione in casa aveva portato alla luce la polvere bianca, suddivisa in “pezzi” di uguale peso e dimensioni. E mentre gli agenti lo accompagnavano a Regina Coeli, i colleghi che presidiavano ponte Milvio identificavano 63 persone, controllando locali e veicoli. Da entrambi i lati della piazza, luogo di aggregazione di numerose persone, le volanti presidiavano il territorio, mentre i locali venivano controllati per assicurarsi che rispettassero le norme sulla vendita di alcolici. Ed è per questo che ieri, passeggiando per uno dei principali luoghi della movida di Roma Nord, era possibile vedere ragazzini, famiglie con bambini, anziani che ballavano il valzer sulle rive del Tevere e turisti che si divertivano serenamente, mentre una bambina, in braccio alla mamma, rideva guardando la sirena della polizia.