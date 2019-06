Dopo aver messo in imbarazzo persino il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, Cesare Paladino ha restituito i soldi che aveva sottratto alle casse del Comune di Roma. E adesso prova a patteggiare la sua pena. Si avvia verso la conclusione la vicenda che ha coinvolto il padre della fidanzata del premier, proprietario dell’Hotel Plaza di via del Corso. L’indagato ha infatti chiesto alla Procura di Roma un accordo che gli consenta di scontare 1 anno, 2 mesi e 7 giorni di carcere per essersi dimenticato di versare la tassa di soggiorno al Campidoglio.

Un tentativo, quello del settantasettenne, che mira anche a risolvere una faccenda che ha creato più di un malumore. Giuseppe Paladino infatti non è solo il proprietario di uno dei più importanti alberghi della Capitale, a due passi da piazza di Spagna. L’indagato è anche il padre di Olivia, la fidanzata del presidente del Consiglio. Anche la donna ha lavorato nell’albergo di famiglia, maturando un’esperienza che adesso le consente di essere un’importante manager del settore alberghiero. A differenza del padre però, lei non è...

