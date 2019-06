La mia pizza romana del maestro Iezzi infiamma gli atleti del Golden Gala

La pizza al taglio alla romana ha infiammato il palato degli atleti del Golden Gala, l’evento di atletica leggera più importante d’Italia e seguito ieri sera da migliaia di spettatori. Una serata di campioni e di eccellenze gourmet come nel settore della pizza, dove il presidente dell’Api maestro Angelo Iezzi, insieme al team dell’Associazione Pizzerie Italiane, hanno sfornato migliaia di tranci di pizza per gli atleti dell’Olimpico. Leggera, croccante e ad alta digeribilità, ecco la pizza che il guru dell’impasto a lunga lievitazione ha preparato per gli sportivi.

“Da anni come Api siamo presenti alla manifestazione e per noi è una grande soddisfazione partecipare al Golden Gala. La pizza che consiglierei a uno sportivo? La mia "superfina", leggera croccante ed alta digeribilità. La pizza del futuro” – chiosa il presidente dell’Api Angelo Iezzi. La ricerca e la formazione da sempre rappresentano per Iezzi il suo pallino e numerose sono le scuole di pizza aperte sia in Italia che all’estero tra cui Seoul, Dubai, Dublino e la prossima apertura a New York. Da 18 anni organizza il Campionato assoluto di pizza ed è l’unico pizzaiolo al mondo ad aver realizzato ben sette stili di pizza. Ha portato la pizza romana a New York aprendo "Pqr" (Pizza Quadrata Romana) nel cuore di Manhattan e ieri sera ha sbancato ancora nella Capitale".