Polvere e calcinacci. Bambini a scuola con le mascherine

Bambini a scuola con le mascherine alla Cesana. E’ la singolare protesta dei genitori che stamattina sono tornati a manifestare contro il cantiere in via Parboni, una traversa di viale Trastevere su piazza Ippolito Nievo. "Ci era stato assicurato che i lavori di abbattimento dell’edificio vicino alla nostra scuola sarebbero terminati a fine maggio ma non è stato così - spiegano i genitori - polvere e rumori continuano, i nostri figli sono chiusi in classe con le finestre chiuse". E così stamattina é scattata la nuova protesta con mamme e papà che insieme ai loro figli si sono presentati a scuola con le mascherine sul viso.

Le rassicurazioni fornite non sono bastate alle famiglie. I vigili urbani del Gruppo Monteverde avevano infatti spiegato alla vicaria del plesso, Orsola Mirelli, che ‘’la ditta opera in conformità con la normativa vigente, usando i getti d’acqua per non sollevare polvere’’ e che i lavori sarebbero dovuti terminare ‘’presumibilmente entro il 31 maggio’’ aveva spiegato la presidente del Comitato genitori, Debora Sillato. "Ma oggi siamo stati costretti a questa iniziativa - dicono le mamme - sarebbe stato meglio rinviare l’abbattimento a dopo la chiusura dell’anno scolastico".