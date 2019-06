A terra, ormai senza vita con una profonda ferita alla nuca. È stata trovata così, intorno alle 11, Mirella De Angelis, 83 anni. La donna che viveva nell’appartamento in via Monza, zona San Giovanni a Roma, insieme alla figlia 45enne con problemi psichici, sarebbe scivolata sbattendo la testa. È quanto emerso da un primo esame del medico legale, intervenuto dopo la chiamata al 118 fatta dalla figlia della vittima che viveva con lei: la ferita sarebbe infatti compatibile con una caduta, eppure resta un mistero la «fuga» della figlia dell’anziana, dileguatasi forse in preda allo choc e ancora irreperibile. Sul caso indagano i poliziotti del commissariato San Giovanni.