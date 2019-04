Salvini-Raggi, nuovo round sulla "monnezza" di Roma

Roma caput mundi. La Capitale è ufficialmente il nuovo terreno di scontro fra Lega e Movimento 5 Stelle. Se le schermaglie nel governo fra Salvini e Di Maio durano lo spazio di un temporale estivo quelle fra il numero uno della Lega e Virginia Raggi hanno radici più profonde. Una vera e propria sfida all’O.K. Corral che si ripete in una sorta di Giorno della marmotta senza fine. Il blitz alla conferenza programmatica della Lega Lazio è un’occasione troppo ghiotta per il leader del Carroccio che non si esime e attacca a testa bassa: «Non può essere il ministro dell’Interno a smaltire la monnezza che seppellisce Roma o far ripartire le metro ferme. Io posso mandare più poliziotti, accendere le telecamere, ma la gestione ordinaria non spetta a me», dice. Salvini sente che la conquista di Roma è un traguardo alla portata. «La gente per strada mi ferma e dice: fate veloce», prosegue. La crescita a livello nazionale della Lega è sotto gli occhi di tutti, e anche la Capitale non fa eccezione. Un territorio difficile da amministrare per il quale serve una guida «con le spalle larghe», che Raggi a suo dire non ha. Un attacco diretto davanti al quale la sindaca non può tacere. «A Salvini voglio dire che ho le spalle larghe e non mi spavento facilmente», ribatte prontamente l’inquilina del Campidoglio. E per certificare la bontà del suo lavoro la sindaca sceglie un’immagine tanto cara proprio al leader leghista, quella della ruspa con la quale: «Dopo decenni di silenzio delle vecchie giunte ho abbattute otto case dei Casamonica».

Il problema vero, parafrasando la canzone di Mahmood trionfatrice di Sanremo sono i «Soldi». Salvini non vuole che il governo si accolli i debiti della Capitale. Il M5S, dal canto suo, vuole dare una mano alla sua sindaca, tramite una norma da inserire nel decreto crescita. «Sessanta milioni di italiani non possono pagare per l’incapacità di un sindaco», dichiara il vicepremier. «Nessun regalo milionario per coprire amministratori incapaci», gli fanno eco i capigruppo di Camera e Senato Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari. E proprio dalle aule parlamentari arriva anche la risposta del Movimento tramite il capogruppo al Senato, Stefano Patuanelli. Il riferimento è al ’patto della pajatà con il quale: «Il centrodestra unito, nel 2008 votò la legge sul debito di Roma Capitale, accollando a tutti gli italiani quel fardello». E mentre la Lega «non ricorda» il lavoro del M5S è all’insegna del risparmio, almeno secondo Raggi. «Non facciamo sborsare un euro in più allo Stato e alle altre amministrazioni per il vecchio debito di Roma . chiarisce la sindaca - anzi facciamo risparmiare agli italiani e ai romani 2,5 miliardi di euro, tagliando i folli tassi di interesse delle banche su quei 13 miliardi di debito che hanno fatto le precedenti amministrazioni di Roma. Da quando ci siamo noi, il debito è addirittura sceso perché noi teniamo i conti in ordine». Alla prossima puntata.