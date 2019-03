Gli sgomberati dell'ex Mira Lanza se la prendono con Il Tempo

Insulti e dito medio alzato nei confronti del fotografo de Il Tempo. È la reazione di alcuni occupanti dell’edificio ex Mira Lanza che questa mattina è stato sgomberato dalle forze dell’ordine. Qualcuna delle 30 persone, tutti stranieri, presenti all’interno dell’edificio non ha infatti gradito le foto e ha addirittura chiesto ai vigili di allontanare il fotografo. Alla fine, però, le operazioni si sono svolte senza criticità e le persone sgomberate verranno fotosegnalate e accompagnate all'ufficio immigrazione per gli ulteriori accertamenti. Uno degli occupanti, con problemi di salute, è stata portato all'ospedale San Camillo per le cure del caso.