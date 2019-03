Trovato dai genitori con uno spinello si butta dal balcone e muore

Era stato rimproverato per uno spinello dai genitori il 17enne che ieri sera si è ucciso gettandosi dal quarto piano di uno stabile a Guidonia, Comune alle porte di Roma. Il giovane è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale di Tivoli, dove però è morto poco dopo. Dalle prime informazioni sembra che i genitori avessero trovato in camera sua un bilancino e un attrezzo per tagliare l’erba. Da qui si sarebbe innescata una lite e il giovane a quel punto si sarebbe buttato dal balcone