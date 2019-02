Sul Ponte della Scafa il vento fa crollare la ringhiera. Traffico in tilt

Sul Ponte della Scafa, a Fiumicino, le raffiche hanno fatto crollare la ringhiera sulla carreggiata interna, causando inevitabili code, lunghe anche più di un’ora in entrambi i sensi di marcia. Sul posto sono subito intervenute la Polizia locale di Fiumicino, la Polizia di Roma Capitale e una squadra dei Lavori Pubblici. Si è atteso un mezzo Anas, sollecitato dall’assessorato ai Lavori Pubblici, in grado di sollevare la struttura abbattuta. Sulla via Aurelia, all’altezza di Torrimpietra, un ramo di un albero è caduto sulla strada. La Protezione civile di Fiumicino ha provveduto a rimuoverlo immediatamente per permettere lo scorrimento del traffico. Intervento della Protezione civile anche a Parco Leonardo, insieme ai Vigili del Fuoco, per domare un incendio che si era propagato a causa del vento in un canneto su un terreno privato dal lato del Tevere. In tre zone del Comune inoltre le raffiche hanno divelto tre cartelloni.