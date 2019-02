Choc al San Camillo, neonato muore tra le braccia della mamma

È morto tra le braccia della mamma mentre lo allattava. Choc al San Camillo di Roma dove mercoledì scorso, 13 febbraio, un neonato è deceduto all'improvviso dopo aver smesso di respirare. Nato prematuro di tre settimane il piccolo godeva apparentemente di buona salute.

La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo dopo la denuncia dei genitori e il pm ha disposto il sequestro della cartella clinica. Tra le ipotesi al vaglio anche quella che si tratti di morte bianca. "Vogliamo rivolgere le sentite condoglianze ai genitori del neonato deceduto a poche ore dalla nascita presso l’ospedale San Camillo di Roma. La struttura ospedaliera è a completa disposizione della Magistratura per le verifiche dell’accaduto e ci auguriamo che al più presto si faccia piena chiarezza". A dichiararlo in una nota l'Assessorato alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio.