Spari nella notte all'Axa, ferito un nuotatore di 20 anni: è grave

Spari, questa notte alle tre, in piazza Eschilo, all'Axa. All'arrivo dei poliziotti di Ostia, intervenuti per una rissa al pub, nel fuggi fuggi generale sono stati esplosi tre colpi di pistola che hanno centrato un ragazzo. Il ventenne, Manuel Mateo Bortuzzo, atleta della Federazione nuoto, è stato trasportato agonizzante al pronto soccorso del San Camillo dove è ricoverato in gravi condizioni. L'atleta, secondo le prime informazioni, sarebbe estraneo alla rissa. Sul caso indagano gli agenti del Commissariato Lido e gli uomini della Squadra Mobile.