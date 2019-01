Aiuto, Trastevere è diventato un Bronx

In sei, tutti tra i 17 e i 19 anni, hanno aggredito e rapinato quattro coetanei prima di dileguarsi tra la folla di piazza Trilussa. Tutti studenti, su di giri per l’alcol, non hanno il profilo criminale dei banditi delle serie tv: sono ragazzi con alle spalle famiglie normali, mantenuti dai genitori, senza problemi economici che pure si divertono esercitando una certa supremazia su prede facili, di certo meno smaliziate di loro. Così, la notte tra martedì e mercoledì, i carabinieri della compagnia Trastevere insieme ai militari dall’8° Reggimento Lazio hanno arrestato un colombiano di 19 anni e un romano di 17 già fermati per un’altra rapina dieci giorni prima nella stessa piazza Trilussa. Sono i componenti del branco che l’altra notte ha accerchiato e minacciato tre ragazzi e una ragazza per rubargli soldi e orologi. Quando le vittime hanno provato a divincolarsi, sono state colpite con pugni al volto, in mezzo ai passanti e turisti che alle 2, coi locali ancora aperti, erano in giro. È successo in via del Moro, dove i quattro ragazzi romani sono stati sorpresi alle spalle e circondati dai sei coetanei: la rapina è durata nemmeno due minuti e si è conclusa con la fuga degli aggressori e il sangue dal naso di due delle vittime che, però, non si sono date per vinte correndo in direzione dei carabinieri fissi in piazza Trilussa...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI