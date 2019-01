Trasporti ko: caos e disagi. Romani esasperati

Ancora un "giovedì nero" per gli automobilisti e gli utenti del trasporto pubblico a Roma. All’origine dei disagi, un doppio sciopero Atac indetto da Usb Lavoro privato (dalle 8.30 alle 12.30) e da Or.S.A (24 ore). Entrambe le agitazioni hanno per oggetto "la sicurezza e la salute dei lavoratori". Il servizio è stato garantito solo dall’inizio del servizio delle linee diurne alle 8.30 e dalle 17 alle 20: al momento le linee A e C della metro sono chiuse, mentre la B-B1 è rimasta attiva "con riduzione di corse". Attive "con riduzione di corse" ha assicurato l'azienda anche le ferrovie regionali Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Per i bus, corse ridotte e file più nutrite del solito alle fermate. Già pesanti le ripercussioni sul traffico: rallentamenti si segnalano in particolare al Muro Torto, sul tratto urbano dell’A24, in zona Università, attorno a Termini e San Lorenzo: lunghe code sul Gra. Restano aperte le Ztl, le zone a traffico limitato nelle aree più centrali.

Monta intanto l'ironia via Twitter sotto l'hashtag #AtacRinasce: "Grazie Atac, mi fai sentire come se fossi negli HungerGames"; "Qui scioperano tutti tranne le sveglie"; "corse rimodulate con frequenza 15 minuti, come un giorno qualunque". Fino al lapidario "quando lo sciopero nun serve: tanto non passeno uguale".