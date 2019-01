Traffico di rifiuti e roghi tossici. Scatta il blitz: 15 arresti

Dai roghi tossici un’indagine durata un anno e mezzo fino a individuare i responsabili dello smaltimento illecito di rifiuti, della creazione delle discariche e del recupero di materiali di di valore rivenduti a società compiacenti. Si chiama “Tellus”, come la divinità romana della Terra, l’imponente operazione portata a termine dai carabinieri Forestali di Roma, Rieti, Latina e della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Roma, coadiuvati dai militari dei Reparti Territoriali dell’Arma.

Sei custodie cautelari in carcere, 9 arresti domiciliari, 3 obblighi di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, 12 divieti di dimora nel territorio della Provincia di Roma, oltre al sequestro preventivo di 25 autocarri utilizzati per il trasporto illecito di rifiuti e un impianto di autodemolizione, per un totale di 57 indagati a vario titolo per traffico illecito di rifiuti, associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio e ricettazione di veicoli e truffa in danno delle assicurazioni, simulazione di reato, favoreggiamento personale.

Il blitz, scattato alle prime luci dell’alba, ha visto impiegati oltre 150 militari sui diversi obiettivi tra Roma e Latina, supportati nelle attività condotte presso il Campo nomadi di via Salviati da un elicottero in costante sorvolo e da una stazione operativa mobile.

L’attività di indagine è scaturita nell’aprile 2016 da una serie di controlli eseguiti dai reparti territoriali dell’ex Corpo Forestale dello Stato, finalizzati al contrasto del fenomeno dei roghi tossici, conseguenti alla gestione illecita di rifiuti ad opera per lo più di rom in concorso con i titolari delle aziende di recupero, che ne ricevevano le sole componenti di valore (come rame, bronzo, ottone).

Circa 3 milioni di chili di rifiuti metallici in totale l’oggetto del traffico illecito, per un profitto complessivo superiore ai 440mila euro, gestito da un’associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione e al riciclaggio di numerosi veicoli con truffe in danno delle assicurazioni.

Grazie ad attività tecniche, riscontri sul campo e controlli mirati, è stato possibile ricostruire un’intera filiera illegale per la gestione di rifiuti metallici speciali e urbani, di cui una compiacente società di recupero rifiuti rappresentava l’anello finale, dove avveniva l’ultima “ripulitura” cartolare, realizzata con documentazione ambientale artatamente redatta, volta a schermare l’illecito flusso di provenienza. I conferitori dei rifiuti sono risultati essere per lo più soggetti di etnia rom, residenti presso campi nomadi e insediamenti abusivi della Capitale, all’interno ed in prossimità dei quali avvenivano sistematicamente le illecite attività di gestione delle più disparate tipologie di rifiuti, anche ingombranti, trasportati dopo averli raccolti rovistando nei cassonetti, oppure prelevandoli da abitazioni e attività commerciali/artigianali. All’interno delle aree avvenivano delle vere e proprie operazioni di cernita, separazione e disassemblaggio per l’estrazione delle componenti di valore dei rifiuti, che venivano poi rivendute alla società di recupero al fine di conseguire un profitto consistito per i trasportatori nel corrispettivo di vendita al predetto centro, e per la società ricevente nella successiva commercializzazione a un prezzo superiore a quello di acquisto, lucrando sulle spese relative all’attività di recupero e allo smaltimento delle componenti “ indesiderate”. Un “risparmio” per la società, in tal modo tramutato in “costo” direttamente riversato sulla collettività, dal momento che le frazioni estranee venivano notoriamente e sistematicamente smaltite creando immense discariche abusive periodicamente e ciclicamente date alle fiamme per creare nuovi spazi per il deposito di altri rifiuti, il tutto con evidenti effetti negativi sulle matrici ambientali, anche sollevando non pochi problemi di ordine sociale, come deducibile dai numerosi esposti presentati a causa dai cittadini residenti e dai Comitati di Quartiere.

Al fine di aggirare i normali controlli su strada e le verifiche presso il centro di recupero rifiuti, gli indagati avevano fraudolentemente ottenuto l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, in una categoria che ne autorizzava solo documentalmente il trasporto dei rifiuti, falsamente attestandoli come prodotti nell’ambito di una sedicente attività d’impresa di tipo edile, mai realmente eseguita, in tal modo inducendo in errore anche i pubblici ufficiali del predetto Albo istituito presso la Camera di Commercio.

Contestualmente, le indagini condotte hanno permesso di appurare come il predetto centro di recupero rifiuti fosse anche il terminale di approdo, ai fini dell’occultamento, di rifiuti metallici provenienti da attività di autodemolizione e rottamazione svolta all’interno di un impianto, oggi posto sotto sequestro, costituente la base operativa di un gruppo strutturato di persone dedito alla ricezione di auto di lusso oggetto di furto o appropriazione indebita e di cui, dopo un rapido “smontaggio”, ne venivano rivendute sul mercato (anche estero) alcune componenti come parti di ricambio, mentre ne venivano rottamate le carcasse.

Quest’ultima struttura associativa organizzata, composta con diversi ruoli e responsabilità da alcuni degli indagati, era diretta alla commissione di più delitti (spazianti dalla simulazione di reato e dalla truffa alle assicurazioni alla ricettazione ed al riciclaggio di autovetture) , con un modus operandi che può essere così sintetizzato: 1) individuazione del potenziale veicolo oggetto dell’attività e contatto con il soggetto che ne aveva l’attuale disponibilità; 2) acquisizione dell’autovettura; 3) smontaggio delle varie componenti di valore ed occultamento; 4) smaltimento della sola scocca come rifiuto ferroso presso il citato centro di recupero rifiuti, che provvedeva immediatamente allo “ schiacciamento” ed all’invio alle acciaierie per la definitiva distruzione.

Sono stati infine accertati diversi casi in cui i proprietari o locatari in leasing dei predetti autoveicoli, fossero in accordo con i sodali dell’organizzazione, facendo in modo di far giungere i veicoli direttamente presso l’impianto di autodemolizione, denunciandone il furto solo successivamente e lamentando dinamiche di svolgimento dell’evento totalmente false, al fine di riscuotere il premio liquidato dalla compagnia assicurativa.