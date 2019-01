Pochi alunni, l'asilo va chiuso. E i genitori scendono in piazza

Dopo i molteplici reclami e altrettante richieste disattese, i genitori della scuola d’infanzia ‘Cittadini del Mondo’ di via San Pantaleo Campano nel XI Municipio, nella mattinata di ieri hanno deciso di manifestare davanti all’istituto dove i loro piccoli rischiano - a metà anno - di essere trasferiti.

A settembre scorso infatti è partita una sezione antimeridiana con 10 alunni tra i 3 e i 6 anni tra cui c’è anche una bimba disabile. Ma la classe così composta non era del tutto regolamentare, perché di fatto non rispettava il numero minimo di alunni che dovrebbero essere almeno 13.

Infatti solo quattro mesi dopo (a dicembre scorso), puntuale è arrivata la doccia fredda per tutti i genitori che dal nulla si sono visti recapitare una comunicazione in cui venivano avvisati che, molto probabilmente i piccoli sarebbero stati spostati in altre scuole, visto che il rapporto alunno/maestra non era regolamentare.

“Una situazione paradossale” – spiega Daniele Catalano, capogruppo Lega Municipio XI anche lui presente durante la piccola manifestazione per dar sostegno ai genitori – “Come consiglio abbiamo votato un atto per chiedere la prosecuzione delle attività fino alla fine dell’anno in corso, ma nonostante sia stata votata da tutto il municipio XI ciò non è bastato perché gli uffici scuola dei Municipio hanno riferito recentemente ai genitori che i bambini verranno comunque spostati in altri plessi – prosegue Catalano – siamo basiti dall’incapacità di questa giunta municipale nel non sapere dare seguito alle indicazioni politiche date dal tutto il consiglio per una pronta risoluzione del problema. Riteniamo sia doveroso, da parte delle istituzioni, tutelare il diritto dei bambini per far sì che abbiamo accesso ad un’attività didattica ed educativa che consenta loro di conservare lo stesso corpo docente e gli stessi luoghi.”

Una situazione che va a creare non pochi disagi non solo ai genitori ma anche ai bambini che, in questa delicata età, già faticano nell’inserimento per quanto riguarda le loro abitudini giornaliere.

Piuttosto delusa e arrabbiata è una delle mamme della scuola dell’infanzia nel XI Municipio al centro di questa querelle che commenta così la vicenda: “Ci avevano detto di non preoccuparci e di non cercare neanche un’altra scuola di riferimento visto che, la classe sarebbe rimasta operativa. Questo nonostante da undici i bimbi fossero alla fine rimasti solo in otto. In classe c’è anche una bimba disabile e siamo preoccupati anche per lei. Un cambiamento così a metà anno e deleterio per i nostri piccoli ma ancor di più anche per lei.”

In attesa che qualcosa cambi per il verso giusto, ieri mattina per dare un segnale ancora più concreto, insieme ai genitori dei piccoli, c’erano a tener su gli striscioni anche i consiglieri del Pd, Maurizio Veloccia, Gianluca Lanzi, Giulia Fainella, Angelo Vastola e Claudio Barocci: “Stamattina abbiamo deciso come Partito Democratico di protestare davanti la scuola dell'infanzia Cittadini del Mondo in Via San Pantaleo Campano per scongiurare la soppressione della classe antimeridiana. Nonostante le numerose commissioni svolte e un atto approvato all’unanimità dal Consiglio municipale, la classe verrà soppressa e gli alunni verranno spostati già nella prossima settimana – prosegue la nota - a nulla sono valse le false promesse e le inutili rassicurazioni del Presidente del Municipio e dell'assessore Porfido, che hanno cambiato versione e fanno sapere alle famiglie che non c’è niente da fare e che si devono adeguare. Noi non ci arrendiamo, per questo oggi siamo venuti davanti alla scuola insieme alle famiglie per richiedere al Presidente Torelli una soluzione definitiva e positiva della questione. In aula garantì la sopravvivenza della classe fino a giugno 2019. Non vorrà rimangiarsi la parola data davanti alle famiglie e al Consiglio?”