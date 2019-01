Agguato alla Magliana, spari alla testa davanti all'asilo

Sparatoria davanti all'asilo nido Mais e Girasole in via Castiglion Fibocchi. Un uomo in moto e con il volto coperto ha sparato più colpi ferendo alla testa la vittima che era seduta in auto, una Yaris verde, dopo aver lasciato la figlia a scuola. Alle 8.50 è arrivata la chiamata alle forze dell'ordine di genitori e maestre che avevano assistito alla sparatoria. L'uomo di 34 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato trasportato all'ospedale San Camillo e versa in gravi condizioni.