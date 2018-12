Ncc in piazza bruciano Di Maio

Riuniti in piazza della Repubblica a Roma per un sit-in di protesta contro la Manovra, alcuni rappresentanti degli Ncc hanno dato fuoco a un fantoccio con le fattezze del vicepremier Luigi Di Maio. Il decreto ricalca la norma presente nel maxiemendamento, poi stralciato nel pomeriggio di venerdì per problemi di coperture. In sintesi si prevede lo stop al ritorno in rimessa per il servizio Ncc e la moratoria di 90 giorni per le sanzioni. Gli Ncc potranno operare a livello provinciale «ma senza dover tornare sempre in rimessa». La deroga è prevista solo se nel ’foglio di serviziò già sono indicate «più prenotazioni oltre la prima». Il decreto legge prevede anche una deroga per 2 anni per chi abbia contratti con società di altri territori, stipulati fino a «15 giorni» prima dell’entrata in vigore della norma. Previsto infine lo stop al rilascio di nuove autorizzazioni fino alla piena operatività di un nuovo «archivio informatico pubblico nazionale», dove dovranno essere registrate anche le licenze dei taxi.