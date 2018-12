Circa 500 tassisti sono in presidio davanti al Senato e chiedono di essere ricevuti dalle autorità. Inoltre si sta lentamente fermando il servizio taxi alla stazione Termini di Roma. La decisione dello stop è stata presa dopo la riunione di questa mattina dei tassisti in seguito alla presunta marcia indietro del governo su alcune parti dell’emendamento presentato in commissione al Senato alla manovra economica riguardante gli Ncc. Anche numerosi rappresentanti degli Ncc si trovano sotto il senato per protestare. Intanto a Fiumicino i passeggeri stanno utilizzando bus e treni "Leonardo Express" per raggiungere la Capitale.