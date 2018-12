Il Premio Cuomo International anche a Guenda Goria

Tre Premi alla carriera: per la Letteratura alla scrittrice Lia Levi, il cui ultimo romanzo “Stasera è già domani” (Edizioni E/) è tra i grandi successi letterari dell’anno; per il Teatro all’attore e regista Pino Micol; per il Giornalismo al direttore di Rainews24 Antonio Di Bella. Un Premio speciale internazionale all’on. Grazia Francescato per il suo incessante impegno in difesa dell’Ambiente. E riconoscimenti ad altri importanti intellettuali, che rappresentano l’eccellenza in vari settori: la critica d’arte Mimma Pisani, la poetessa marocchina Mounya Allali, la psicologa Maria Rita Parsi, il filologo finlandese Heikki Solin, l’attore e regista Francesco Di Leva con il suo gruppo Nest, la giovane attrice e musicista Guenda Goria e celebri esponenti dell’arte contemporanea italiana come Ubaldo Bartolini e Bruno Ceccobelli, l’imprenditore e collezionista mecenate Sergio Longo, Cinzia Catalfamo presidente della Fondazione Akbaraly, il team Vazapp impegnato a rilanciare in chiave nuova il settore agricolo della Capitanata, e Elena Rossi, scrittrice esordiente.

Sono questi i vincitori della V Edizione del Franco Cuomo International Award, il premio dell’associazione Ancislink intitolato allo scrittore, giornalista e drammaturgo scomparso nel 2007; un riconoscimento che si propone di valorizzare nuove forme di espressione culturale, sociale e umana nel segno dell'opera di Cuomo, intellettuale sensibile e raffinato che sapeva analizzare l’agire umano e il mondo da molteplici punti di vista e che ha raccontato il suo tempo, attraverso la cronaca, la storia, i suoi romanzi e le sue pièce teatrali.

La cerimonia si è tenuta nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a Roma (Via della Dogana Vecchia, 29). A introdurre, il prof. Antimo Cesaro, ex Sottosegretario al Ministero dei Beni Culturali. A presentare la manifestazione il giornalista Giampiero Marrazzo.