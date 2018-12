La Raggi chiama Portobello: "Impegno del Campidoglio per la Locanda dei Girasoli"

Virginia Raggi interviene telefonicamente in diretta a "Portobello" per annunciare l'impegno del Campidoglio "per trovare una soluzione atta a scongiurare la chiusura della Locanda dei Girasoli", il ristorante romano gestito da ragazzi down di recente in notevole difficoltà, approdati alla trasmissione tv di Raiuno per chiedere aiuto. "Conosco i ragazzi e questo progetto da tempo", ha aggiunto la sindaca, che ad Antonella Clerici che le chiedeva se chiamarla sindaco o sindaca ha risposto "Solo Virginia".