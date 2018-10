Trovata morta in casa la giudice Simonetta D'Alessandro

È stata trovata morta nella sua casa nel centro di Roma Simonetta D'Alessandro, giudice della X sezione penale del Tribunale di Roma. A trovare il corpo della donna, 58 anni, sono stati i carabinieri della stazione Roma Prati intervenuti dopo la segnalazione del figlio 25enne che si è presentato in caserma non avendo notizie della madre. I militari, dopo aver aperto la porta con i vigili del fuoco, hanno rinvenuto il corpo senza vita della donna. La salma è stata messa a disposizione del magistrato. Non sarebbero stati riscontrati segni di violenza né segni di effrazione in casa e, secondo le prime informazioni, potrebbe trattarsi di un malore.

Nella sua carriera aveva ricoperto il ruolo di gip occupandosi di importanti inchieste. A gennaio firmò l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per 32 esponenti del clan Spada.