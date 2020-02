La Lazio manda un SMS alla Juventus

Un SMS che il sergente Sergej Milinkovic Savic manda alla Juventus capolista, ora distante solo un punto. La Lazio supera l'Inter nella sfida che vale il ruolo di anti Juve, va in svantaggio per un'ingenuita' difensiva per il gol di Young ma poi Immobile pareggia su rigore e il talento serbo certifica il sorpasso biancoceleste sulla squadra di Conte. Milinkovic domina la ripresa e schianta i dirimpettai per una vittoria che fa salire a 19 gare la serie positiva della banda Inzaghi. E Sarri trema.