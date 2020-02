Lotito ci prova per Giroud ma è dura

Ancora poche ore e la Lazio saprà se Olivier Giroud, 33enne attaccante francese del Chelsea, vestirà la maglia biancoceleste. Il presidente Lotito ci sta provando, il diesse Tare lavora per dare a Inzaghi un rinforzo pesante in attacco, un reparto un po' corto vista la presenza di Immobile, Correa, Caicedo e del giovane Adekanye. C'è da battere la concorrenza del Tottenham e da convincere il club di Abramovich a caccia di un sostituto all'altezza prima di dare il via libera per la partenza del campione del mondo. Intanto buone notizie da Formello: Luis Alberto giocherà domenica contro la Spal e anche Marusic e Lukaku sono sulla via del completo recupero.