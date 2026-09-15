L'incubo di Conte è realtà: Grillo è davvero tornato con un Movimento 4.0

Edoardo Sirignano 15 settembre 2026 a

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Per un pugno di stelle. Non stiamo parlando del sequel dell’intramontabile capolavoro di Sergio Leone, ma dell’atteso duello tra Grillo e Conte. Il fondatore e l’attuale presidente del M5S, come i pistoleri più famosi del western, nella giornata di lunedì 21 settembre, si contenderanno la loro «sopravvivenza politica». Chi s’è inventato la creatura a 5 Stelle, dopo anni di silenzio con i giornalisti, torna a dire la sua o, meglio, ad attaccare, come non ha mai fatto, quel docente che, dopo averlo utilizzato per arrivare a Palazzo Chigi, lo ha scaricato e messo alla porta. Beppe, emulando «Joe» (per intenderci, Clint Eastwood), sfruttando la convinzione del rivale di averlo eliminato e disarmato, resiste, rivela il campo di battaglia che preferisce e, con pochi colpi precisi, spara al legale che voleva toglierlo di mezzo. L’obiettivo è uno solo: fargli perdere la fiducia del popolo pentastellato, togliendogli la veste del professore antisistema e condannandolo a «capetto» di una sinistra morente.

L’attore genovese, come anticipato su queste colonne, ha dalla sua una nuova arma: un Movimento 2.0, basato su modelli innovativi di welfare e tecnologie provenienti dagli States. Tant’è che, nel suo ritorno, s’ispira al cowboy Elon Musk. Lo stesso campo di battaglia non è casuale. L’attacco partirà dalla rete o, meglio, da «Pulp», uno dei podcast più amati dalla generazione social. Qui, facendosi intervistare da Fedez e Davide Marra, non risparmierà chi gli ha tolto l’amore più grande.

Giuseppi tenterà di difendersi, la sera prima, dalle stanze milanesi di Nova. Ma basterà l’ennesima assemblea tra qualche onorevole e attivista cooptato a contenere la furia di chi ha perso tutto? Una cosa è certa: ne resterà solo uno. L’attore ligure, stavolta, non farà passi di lato. Anche diversi suoi fedelissimi, ascoltati da LaPresse e confermando quanto già rivelato da Il Tempo, evidenziano come Beppe non abbia alcuna intenzione di rinunciare alla corsa con le politiche. La volontà è scendere in campo con una lista che si pone ancora più in là del solito progressismo. Il suo ultimo stato WhatsApp, a "zero stelle", a riguardo, vale più di mille parole. Nella sua accelerazione, ci spiega uno dei suoi consiglieri, ci sarebbe, poi, la volontà di attirare la massima attenzione al fine di evitare ulteriori rinvii alla sentenza sullo storico logo. «Grillo - evidenzia chi lo lo conosce - vuole che la sua ultima pensata sia centrale affinché, di fronte a una forza di rilevanza pubblica, i giudici rossi non possano più spostare l’udienza sul simbolo, facendola passare come questione di secondaria importanza». Tenendo conto degli attuali tempi della giustizia, il comico difficilmente riuscirà a riprendersi gli astri in tempo, ma potrebbe comunque indurre i magistrati a una pericolosa «inibizione». Ciò significa bloccare le stelle e, dunque, evitare all’attuale proprietario, Conte, di utilizzarle in vista del prossimo voto. Ciò sarebbe una tragedia per l’ex premier. Potrebbe lasciare più di qualche semplice punto per strada.

La contromossa dell’avvocato, intanto, è spaccare il fronte ribelle. Ecco perché avrebbe promesso a quei «big» non tanto allineati qualche poltrona in più. In tal senso, secondo i ben informati, ci sarebbe stato un colloquio con l’ex sindaca di Roma, Virginia Raggi, e con l’ex sottosegretario, Angelo Tofalo, per garantire loro diversi seggi bloccati. Tale furbata, però, sarebbe già stata preventivata da Beppe che avrebbe già concordato con i suoi di tenere fuori ogni profilo blasonato. Come ripetere, d’altronde, l’errore di far emergere nuovi idoli che, al primo momento di debolezza, ti danno il benservito o, peggio, ti accoltellano alle spalle? Mettere in lista la solita Virginia o il Carlo Sibilia di turno, che diceva che «l’uomo non è mai stato sulla Luna», darebbe il senso del riciclato o del circolo chiuso. E il pioniere del web tutto vuole, tranne che dare l’idea di passato.

