Beppe Grillo torna in campo: lista "a sinistra del campo largo" per le prossime politiche

Valerio Castro 14 settembre 2026 a

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Come anticipato da Il Tempo è ormai imminente il ritorno in campo in prima persona di Beppe Grillo con un nuovo progetto politico. Ieri il comico cofondatore del Movimento 5 Stelle ha aggiornato il suo stato WhatsApp con un eloquente "Movimento Zero Stelle", chiaro messaggio al partito guidato oggi da Giuseppe Conte, con cui è in corso un contenzioso legale per la titolarità del nome e del simbolo M5S.

«Torna Beppe, è solo l'inizio», spuntano le 5 Stelle pirata. Nessun riciclato nel nuovo M5S, neanche l'ex sindaca Raggi

Ebbene, a sentire le voci di alcuni fedelissimi del fondatore del M5S, raccolte da LaPresse, l'intenzione di Grillo è di correre alle prossime elezioni politiche con una lista che si ponga "a sinistra del campo progressista". Ne sapremo di più il prossimo 21 settembre, quando all'indomani della kermesse pentastellata Nova, Grillo sarà ospite della prima puntata della nuova stagione di 'Pulp', il podcast condotto da Fedez e Mr Marra. La prossima udienza per la proprietà del simbolo del M5S, nell'ambito della causa avviata da Grillo al tribunale di Roma, è stata intanto spostata a gennaio. Ma la battaglia ora si sposta altrove: nel dibattito pubblico e, in seguito, nelle urne.