Antonio Tajani: "Trump ha offeso l'Italia". Annullato viaggio negli Usa

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19 giugno 2026 a

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L'Italia non può essere offesa nel modo in cui ha fatto il presidente Usa, Donald Trump, con le sue affermazioni sul presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante l'evento alla Farnesina per il giuramento dei giovani diplomatici. Tajani ha spiegato di aver "dovuto prendere la decisione di annullare la visita in Usa" a causa delle "dichiarazioni molto gravi e offensive" di Trump.

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"Non possiamo pensare che qualcuno offenda l'Italia così come ha fatto il presidente Usa", ha detto il vicepremier, che ha comunque invitato i giovani diplomatici a "mantenere il rapporto transatlantico come stella polare" nonostante certe "parole improvvide".