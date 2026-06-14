Tajani contro Conte: "Noi mai andati da Trump in ginocchio a farci chiamare Giuseppi"

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14 giugno 2026 a

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"Noi contiamo molto di più sul piano internazionale. Non siamo mai andati noi, in ginocchio, a farci chiamare 'Giuseppi' da Trump. Noi siamo andati sempre a testa alta. Poi possono anche giocare sulle parole, ma abbiamo sempre difeso, sempre e comunque, la dignità e l'interesse nazionale". Lo dice il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al forum in Masseria organizzato da Bruno Vespa e Comin & Partners a Manduria. (Enu/Dire)

"La presidente del Consiglio era andata alla festa dell'Arma dei carabinieri, non alla presentazione di un francobollo, che era parte delle cerimonie. Noi siamo dalla parte delle forze dell'ordine. Loro stanno dalla parte dei pro-Pal, che sono quelli che aggrediscono i poliziotti, i carabinieri ei finanzieri. Questo bisogna dirlo. Noi siamo dalla parte delle forze dell'ordine". ha poi aggiunto Tajani.