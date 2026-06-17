Iran, Tajani: "L'apertura dello Stretto di Hormuz sarà graduale, lavoriamo per far uscire le navi italiane"

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Angela Bruni 17 giugno 2026 a

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"Abbiamo fatto il punto della situazione e ascoltato le richieste delle imprese. Mi pare che il tempo volga al bello sia per quanto riguarda il gas sia per il petrolio anche se la riapertura di Hormuz sarà graduale, ma questo già è importante. Qualche nave già è passata e questo fa ben sperare per l'economia". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a conclusione della riunione alla Farnesina del tavolo sullo Stretto di Hormuz con gli ambasciatori e le imprese italiane nell'area del Golfo Persico. "Stiamo seguendo con grande attenzione anche le navi italiane che sono ferme nell'area. Ce n'è una in particolare, della Grimaldi, con equipaggio italiano a bordo, e stiamo cercando di fare in modo di poter accelerare i tempi dell'uscita da Hormuz", ha aggiunto il ministro. "Le nostre ambasciate, sia a Teheran sia in Qatar che negli Emirati, seguono l'evolversi della situazione insieme all'Unità di crisi", ha concluso.