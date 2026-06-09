Flotilla, Ben Gvir insulta l'Italia per l'indagine: “Il Paese delle ciabatte”. Tajani imbufalito

Foto: Lapresse

Alberto Russo 09 giugno 2026 a

a

a

Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben Gvir ha risposto con sarcasmo alla notizia dell'apertura di un'indagine a suo carico da parte della Procura di Roma, scatenando una dura reazione del titolare della Farnesina Antonio Tajani. Ben Gvir ha affidato il suo commento a un post su X, pubblicando un titolo giornalistico che riportava la notizia dell'inchiesta italiana nei suoi confronti per il trattamento inflitto agli attivisti della Flotilla diretta a Gaza. A corredo del post, il ministro di estrema destra ha scritto: "Lo stivale è diventato il Paese delle ciabatte".

Flotilla, indagato a Roma Ben-Gvir. Il ministro: "Non mi faccio intimidire"

La risposta italiana non si è fatta attendere. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha preso le distanze con nettezza dalle dichiarazioni del collega israeliano. "Sono parole inaccettabili, non sono degne di un ministro" ha dichiarato Tajani. Il titolare della Farnesina ha poi aggiunto: "L'Italia è un paese amico di Israele che ha sempre difeso la libertà e la democrazia", precisando che le parole pronunciate da Ben Gvir "dimostrano quale sia il livello morale di questo signore". L'indagine della Procura di Roma riguarda il comportamento tenuto dal ministro israeliano nei confronti dei partecipanti alla Flotilla per Gaza, la spedizione umanitaria bloccata dalle autorità israeliane. La vicenda ha assunto una dimensione diplomatica dopo le reazioni pubbliche di Ben Gvir, che con il suo tweet ha alimentato ulteriori tensioni tra Roma e Tel Aviv.