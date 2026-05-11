Legge elettorale, Meloni apre alle opposizioni dopo il vertice con Tajani e Salvini

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Gianni Di Capua 11 maggio 2026 a

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Sulla nuova legge elettorale proporzionale "la maggioranza è pronta ad avviare il confronto con le opposizioni, nelle prossime ore i capigruppo alla Camera dei deputati del centrodestra contatteranno quelli dell'opposizione per avviare il tavolo di confronto". È questo il messaggio che esce dal vertice di stasera con Meloni, Tajani e Salvini a Palazzo Chigi, che - assicurano - non è entrato nei dettagli della riforma, lasciando fuori dal tavolo le limature al testo presentato in Parlamento. Piuttosto la premier Meloni, nel confronto con le forze che sostengono il governo, con FI, Lega e NM, rappresentate dai leader Tajani, Salvini e Lupi, avrebbe insistito per coinvolgere le opposizioni sulla nuova legge. "Per verificare se, come si auspica, vi sia convergenza sull'obiettivo della stabilità, o se piuttosto si preferiscano sistemi che, non garantendo un risultato chiaro, consentono di governare anche a chi non ha il consenso della maggioranza dei cittadini", come trapela a fine vertice da fonti di maggioranza.

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I leader di maggioranza assicurano inoltre che "la coalizione di centrodestra è determinata a proseguire il percorso su una nuova legge elettorale, con l'unico obiettivo di dotare l'Italia di una riforma che garantisca governabilità e stabilità, per l'intera legislatura, a chiunque vinca le elezioni". Per Maurizio Lupi, intercettato dai cronisti alla fine del vertice, durato meno di un'ora, si punta ad aprire un "dialogo politico con le opposizioni". Condizione per poter avviare il confronto è l'impianto "maggioritario" della legge: "Se c'è allora si dialoga e si ascoltano le proposte di tutti".

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Parole che incassano una prima risposta da Avs, con Filiberto Zaratti, capogruppo nella commissione Affari costituzionali della Camera, che avverte: "Visto che vogliono parlare con le opposizioni di legge elettorale, una cosa da fare subito c'è: ritirino il loro inaccettabile testo".