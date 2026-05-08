4 di Sera, Capezzone smonta l'ipocrisia della Sinistra :”Trump? Non è il capro espiatorio dei fallimenti europei”

08 maggio 2026 a

a

a

Per i due grandi alleati d'Occidente, Italia e Stati Uniti, oggi è stata la giornata del dialogo e della riconciliazione. Le parole che il presidente Donald Trump aveva rivolto contro Papa Leone XIV e poi la premier Meloni, quest'ultima per il mancato sostegno nello Stretto di Hormuz, avevano innescato un incidente diplomatico che il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha cercato di rimediare con la visita prima in Vaticano e poi a Palazzo Chigi. Se ne parlava a 4 di Sera, trasmissione di approfondimento su Rete 4 condotta dal giornalista Paolo Del Dbbio, in cui è intervenuto anche il direttore de Il Tempo, Daniele Capezzone, che ha riportato la palla al centro del campo. Critica a Trump, certo, ma senza farsi trascinare dall'idea che sia il responsabile di tutti i problemi dell'Occidente.

"Non è serio trasformare Trump nel caprone espiatorio dei fallimenti europei. Scusate, ma è colpa di Trump se l'Europa non ha nessuna difesa? - incalza Capezzone - È colpa di Trump se l'Europa è totalmente indietro rispetto ai progressi tecnologici?. Se non abbiamo sistemi satellitari? Se non abbiamo sistemi di protezione aerea?"

La lista dei se è numerosa, abbastanza da far cogliere il punto: il presidente Usa, nella sue criticità e nei suoi modi certamente discutibili, non è comunque il nodo che impedisce ai problemi dell'Europa di risolversi. Anzi, nel suo supper criticabile modo di ristabilire un'area di influenza Usa e occidentale, potrebbe invecere essere la chiave di volta. E conclude il direttore de Il Tempo: "Non è serio neanche tifare sempre per un racconto negativo. Questa era la grande lezione di Silvio Berlusconi, che diceva che un racconto solo negativo non serve a niente"